VÍDEO: Jovem é baleado enquanto gravava percurso de corrida no RJ

Na manhã do último sábado (5), o jovem David Santos Ferreira, de 25 anos, filmava sua corrida quando foi atingido por um disparo de arma de fogo no bairro Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu durante uma troca de tiros na região. David, que é corredor, estava fazendo um percurso de 21 quilômetros, de Nilópolis, na Baixada Fluminense, até a Vila da Penha, onde buscaria seu filho.

O momento exato em que o jovem foi baleado na perna foi registrado por ele mesmo e o vídeo viralizou nas redes sociais, somando mais de 100 mil visualizações e três mil curtidas.

Minutos antes de ser atingido, David passou por uma área onde criminosos haviam roubado um carro, o que, segundo ele, motivou a troca de tiros. Apesar do susto, o corredor agradeceu o apoio que recebeu nas redes sociais e afirmou que se considera "um sobrevivente".

O corredor foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde local, onde recebeu os primeiros atendimentos. Em suas redes sociais, ele comentou sobre o ocorrido e afirmou que o incidente não vai desmotivá-lo a continuar incentivando outras pessoas a praticarem exercícios. "Não deixe de fazer exercício (…) energia positiva e pra cima", disse David.

A Polícia Militar confirmou que agentes do 41º BPM foram à UPA de Ricardo de Albuquerque para verificar a entrada de um homem ferido por disparo de arma de fogo. No local, os policiais confirmaram o fato e a vítima relatou que foi atingida na Avenida Nazaré, no momento em que passava pela área.

A Polícia Civil investiga o caso, registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) como lesão corporal provocada por projétil de arma de fogo. A investigação está em andamento para identificar a origem do disparo que atingiu David e esclarecer os detalhes do tiroteio.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)