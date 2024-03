No Rio de Janeiro, gata é atingida por bala perdida durante operação policial no Complexo do Alemão

Durante uma operação policial no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, na última terça-feira (27), uma gata foi atingida na boca por uma bala perdida. A gatinha Malu estava na área de serviço da casa, quando pulou na cama sangrando muito, segundo informações da tutora dela, Maria Lúcia.

Ela e a filha levaram o animal às pressas para uma clínica veterinária. "Quando chegamos lá sedaram a gata, pois ela tava com muita dor. Era, simplesmente, uma bala alojada na língua dela, de cima pra baixo. Aí, fez raio x e foi para fazer cirurgia. E a Malu engoliu a bala. Então, agora, a bala encontra-se alojada, né, e a gente tá aguardando que a bala saia, para que ela não tenha que fazer uma cirurgia", disse a tutora.

Durante a operação conjunta das polícias Militar e Civil na comunidade, nove pessoas foram mortas, mas todos suspeitos de participarem de facções criminosas na comunidade. Um deles, conhecido como Talibã, tinha duas passagens policiais. O outro, conhecido como Rato, seria um dos chefes do crime organizado em Alagoas. Ele também tinha já acumulava duas passagens pela polícia.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com