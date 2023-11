Criança é atingida por bala perdida enquanto dormia em Itaituba

Uma criança, de idade não revelada, foi atingida por uma bala perdida, na madrugada de sexta-feira (3), enquanto dormia. O caso ocorreu no bairro Floresta, em Itaituba, no sudoeste do Pará. A mãe da vítima relatou que o filho está bem.

O Portal Giro divulgou um áudio onde a genitora da criança fala como ocorreu o caso. Ela diz que foi ao banheiro quando ouviu um barulho forte no telhado e, em seguida, o menino começou a se queixar de uma dor no braço. “Umas 2h58 eu acordei para ir ao banheiro. Quando eu estava no banheiro escutei uma porrada no telhado. Quando eu saí do banheiro, meu filho estava chorando já dizendo que o braço dele estava doendo. Meu marido foi ver e uma bala tinha atingido ele (filho), quando estava de bruço, entrou no braço e foi parar na axila. A bala é de calibre .40”, conta.

A mãe acrescenta que levou a vítima ao hospital municipal. Moradores levantaram a suspeita de que o disparo poderia ter vindo de “pessoas que gostam de atirar para o céu”, conforme a mulher diz na mensagem de voz. “Então fica o alerta. As pessoas que gostam de atirar podem tirar uma vida. Meu filho foi no braço. Não foi muito grave. A bala ficou numa parte superficial. Mas, poderia ter sido no tórax. Porque, como o médico falou, se tivesse sido no tórax tinha que ver qual órgão ia ser perfurado. Foi muita sorta”, alega.

A redação integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil para comentar o caso e aguarda retorno.