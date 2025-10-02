Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: Motorista de aplicativo chora após mulher morrer em seu carro

Segundo o relato do homem, o coração da passageira parou de funcionar no momento em que ela ia para o hospital

Gabrielle Borges
fonte

Bastante abalado, o motorista relatou que passageira sofreu um infarto (Reprodução)

Um motorista de aplicativo, identificado como Jucifran Duarte, viveu algo que o abalou bastante e compartilhou um vídeo que viralizou nas redes sociais sobre o ocorrido: Uma passageira morreu dentro do seu carro durante uma corrida ao hospital. Saiba mais abaixo

Caso ocorreu na última terça-feira (30), em Manaus (AM).  A vítima, identificada apenas como dona Edna, não resistiu durante o trajeto até o hospital. Segundo o relato do motorista, o coração dela parou de funcionar enquanto era levada para atendimento.

VEJA MAIS

image Passageiro é atropelado por motorista de aplicativo após confusão durante corrida; entenda
O condutor fugiu sem prestar socorro à vítima

image Motorista de aplicativo expulsa passageira após comentários racistas
A mulher teria dito que o motorista era "um cara normal", pelo fato de ele ser um homem branco

image Polícia desvenda assassinato de motorista de aplicativo
Na ação criminosa, o condutor foi morto e o passageiro ferido; suspeito está preso

"Uma senhora faleceu dentro do meu carro. Vim pegar uma passageira, estava levando para o hospital e a mulher morreu dentro do meu carro. Eu fiz de tudo, acelerei o máximo que pude, mas ela faleceu no caminho. Agora isso vai ficar na minha cabeça", disse emocionado em vídeo.

Veja o registro

Jucifran contou que os filhos de Dona Edna estavam à espera dela no hospital. “Sou muito fraco para essas coisas. Talvez depois eu volte a trabalhar. Meus pêsames à família da dona Edna”, completou.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

motorista de app

passageira morre em carro
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Inmet emite alerta amarelo para tempestades em SP e outras regiões

02.10.25 8h33

Política

Câmara aprova por unanimidade isenção do IR a quem ganha até R$ 5 mil

Texto da proposta agora vai ao Senado

01.10.25 23h00

Brasil Sub-20 perde de Marrocos, toma 'olé' e pode ficar fora do Mundial na 1ª fase

01.10.25 22h18

Juiz alvo de sanção dos EUA deixa gabinete de Moraes

29.09.25 7h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

RECEITA FEDERAL

O que muda no Imposto de Renda com a nova faixa de isenção aprovada na Câmara? Entenda a nova lei

Ampliação da faixa de isenção pode beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros; proposta também cria tributação mínima para rendas acima de R$ 600 mil

01.10.25 23h59

BRASIL

Homem agride e estupra protetora de animais após se arrepender de adotar cachorro

O suspeito declarou que o animal adotado estava dando prejuízo e comendo objetos de sua casa

29.09.25 9h35

ESPIRITISMO

Mãe de Isabella Nardoni revela carta psicografada emocionante da filha; confira

Em entrevista ao podcast PodDelas, Ana Carolina Oliveira revela como mensagens psicografadas atribuídas à filha ajudaram a lidar com a dor da perda

19.09.25 22h41

BRASIL

Homem instala câmera no banheiro da ex, compartilha imagens e é condenado

Investigação mostrou que homem gravou mulher no banheiro e publicou imagens nas redes como forma de vingança

02.10.25 10h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda