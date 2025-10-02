VÍDEO: Motorista de aplicativo chora após mulher morrer em seu carro

Um motorista de aplicativo, identificado como Jucifran Duarte, viveu algo que o abalou bastante e compartilhou um vídeo que viralizou nas redes sociais sobre o ocorrido: Uma passageira morreu dentro do seu carro durante uma corrida ao hospital. Saiba mais abaixo

Caso ocorreu na última terça-feira (30), em Manaus (AM). A vítima, identificada apenas como dona Edna, não resistiu durante o trajeto até o hospital. Segundo o relato do motorista, o coração dela parou de funcionar enquanto era levada para atendimento.

"Uma senhora faleceu dentro do meu carro. Vim pegar uma passageira, estava levando para o hospital e a mulher morreu dentro do meu carro. Eu fiz de tudo, acelerei o máximo que pude, mas ela faleceu no caminho. Agora isso vai ficar na minha cabeça", disse emocionado em vídeo.

Jucifran contou que os filhos de Dona Edna estavam à espera dela no hospital. “Sou muito fraco para essas coisas. Talvez depois eu volte a trabalhar. Meus pêsames à família da dona Edna”, completou.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)