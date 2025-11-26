VÍDEO: e a conta de luz, 'Tia Célia'? Decoração de Natal com mais de 15 mil luzes viraliza na web

A decoração de Natal de uma família de Naviraí, no interior de Mato Grosso do Sul, viralizou nas redes sociais e deixou internautas chocados pela grandiosidade. O vídeo, que mostra a casa completamente iluminada com mais de 15 mil luzes de LED, ganhou milhares de visualizações e rapidamente virou assunto nas redes sociais.

A residência pertence à “Tia Célia”, que ficou conhecida na internet pela decoração natalina.

A viralização começou quando a advogada Helena Sezerino, moradora da cidade e parente da família, passou em frente ao imóvel, ficou encantada com a iluminação e decidiu gravar. Ela publicou o vídeo sem grandes expectativas, mas a postagem logo explodiu.

Memes e comentários dominam a internet

Os internautas não perderam tempo e encheram a publicação de comentários bem-humorados. “O prefeito da cidade sem dormir, tentando descobrir como superar a decoração da Tia Célia na praça.” comentou um internauta. “Tia Célia não está nem aí para a conta de luz.” brincou um segundo.

A repercussão foi tão grande que até a Coca-Cola entrou na brincadeira e comentou: “Tia Célia entregou, viu?”

O trabalho por trás da decoração

Segundo Helena, toda a família ajuda na montagem, mas o responsável principal pela instalação e pelo design é Ivan, filho de Célia e morador da casa.

“Foram meses de dedicação”, afirma.

De acordo com o portal Tá Na Mídia Naviraí, foram investidos cerca de R$ 10 mil para montar o espetáculo. Ao todo, são 15.100 pontos de luz, entre árvores, muros e uma escultura de anjo feita especialmente para o Natal. “Parcelamos tudo até dezembro de 2026”, brinca Juliana, outra filha de Célia.

Quanto custa manter a casa acesa

Apesar da impressão de alto consumo, Ivan garante que o gasto com energia não assusta tanto. Segundo ele, o sistema iluminado consome apenas R$ 0,56 por hora quando está ligado. A “casa iluminada da Tia Célia” virou atração na cidade, atrai visitantes e já desponta como um dos maiores virais natalinos de 2025.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)