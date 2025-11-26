Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: e a conta de luz, 'Tia Célia'? Decoração de Natal com mais de 15 mil luzes viraliza na web

Decoração grandiosa chamou atenção nas redes sociais, arrancou memes e até reação de empresas

Riulen Ropan
fonte

Ao todo, são 15.100 pontos de luz, entre árvores, muros e uma escultura de anjo feita especialmente para o Natal. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A decoração de Natal de uma família de Naviraí, no interior de Mato Grosso do Sul, viralizou nas redes sociais e deixou internautas chocados pela grandiosidade. O vídeo, que mostra a casa completamente iluminada com mais de 15 mil luzes de LED, ganhou milhares de visualizações e rapidamente virou assunto nas redes sociais.

A residência pertence à “Tia Célia”, que ficou conhecida na internet pela decoração natalina. 

A viralização começou quando a advogada Helena Sezerino, moradora da cidade e parente da família, passou em frente ao imóvel, ficou encantada com a iluminação e decidiu gravar. Ela publicou o vídeo sem grandes expectativas, mas a postagem logo explodiu.

Memes e comentários dominam a internet

Os internautas não perderam tempo e encheram a publicação de comentários bem-humorados. “O prefeito da cidade sem dormir, tentando descobrir como superar a decoração da Tia Célia na praça.” comentou um internauta. “Tia Célia não está nem aí para a conta de luz.” brincou um segundo.

A repercussão foi tão grande que até a Coca-Cola entrou na brincadeira e comentou: “Tia Célia entregou, viu?”

VEJA MAIS

image VÍDEO: Capivaras natalinas dançam funk em shopping e cena viraliza nas redes sociais
Fantasiadas de duendes, capivaras dançam funk e confundem internautas

image Bodas de Paz? Amigas viralizam ao fazer festa surpresa para comemorar divórcio; confira
Celebração teve bolo, docinhos 'bem-solteira' e placa 'enfim divorciada'; momento viralizou nas redes

image VÍDEO: Turistas neozelandeses apresentam dança haka na Ilha das Onças durante a COP 30
Delegação da Nova Zelândia celebrou hospitalidade paraense com gesto cultural que viralizou nas redes

O trabalho por trás da decoração

Segundo Helena, toda a família ajuda na montagem, mas o responsável principal pela instalação e pelo design é Ivan, filho de Célia e morador da casa.

“Foram meses de dedicação”, afirma.

De acordo com o portal Tá Na Mídia Naviraí, foram investidos cerca de R$ 10 mil para montar o espetáculo. Ao todo, são 15.100 pontos de luz, entre árvores, muros e uma escultura de anjo feita especialmente para o Natal. “Parcelamos tudo até dezembro de 2026”, brinca Juliana, outra filha de Célia.

Quanto custa manter a casa acesa

Apesar da impressão de alto consumo, Ivan garante que o gasto com energia não assusta tanto. Segundo ele, o sistema iluminado consome apenas R$ 0,56 por hora quando está ligado. A “casa iluminada da Tia Célia” virou atração na cidade, atrai visitantes e já desponta como um dos maiores virais natalinos de 2025.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Decoração de Natal

viral

decoração de natal virazila
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

não deu

Brasil perde para a Itália nos pênaltis e termina Mundial Sub-17 em quarto lugar

A equipe comandada pelo técnico Dudu Patetuci termina a sua participação no torneio invicto

27.11.25 13h18

FUTURO PRESIDENTE?

Luciano Huck revela as chances de se candidatar à presidência do Brasil: 'Egoísmo'

Segundo o apresentador, seria muito egoísmo ele se preocupar apenas com o bem-estar da minha família e não pensar no resto

26.11.25 13h24

EXPECTATIVA

Quais os possíveis rivais do Brasil na Copa do Mundo de 2026? Fifa divulga potes do sorteio

A Fifa também definiu que os quatro times de melhor ranking ficarão em lados opostos no sorteio, de forma alternada.

25.11.25 17h08

PÂNICO

Influenciadora é internada com 'síndrome do impostor' após mudança: 'a mente entrou em colapso'

Suellen Carey é uma mulher trans e refugiada que nasceu no Brasil, mas vive na cidade de Londres

25.11.25 15h12

MAIS LIDAS EM BRASIL

MUNDO ANIMAL

Últimas araras-azuis na natureza são diagnosticadas com vírus sem cura e letal

As aves repatriadas da Europa ao Brasil estão com circovírus, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A espécie é considerada em extinção

27.11.25 11h11

ELENCO

Ator que fez Jesus em 'A Paixão de Cristo' vai interpretar Bolsonaro em novo filme

Jim Caviezel protagoniza “Dark Horse”, longa que será lançado em 2026

26.11.25 21h49

CADEIA

Pastor ligado ao CV e suspeito de extorquir empresas no entorno de refinaria é preso

Segundo a Polícia Civil, o líder religioso integra uma associação criminosa responsável por extorsões sistemáticas contra empresas que atuam na região

27.11.25 12h23

CRIME

Cantor sertanejo é executado a tiros por criminosos disfarçados de PMs

Doze cápsulas de pistola foram encontradas no local; artista de 47 anos estava em prisão domiciliar e tinha histórico criminal

01.09.25 22h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda