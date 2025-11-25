VÍDEO: Capivaras natalinas dançam funk em shopping e cena viraliza nas redes sociais

Um vídeo inusitado tomou conta das redes sociais nos últimos dias: capivaras vestidas de duendes natalinos dançando funk dentro de um shopping. A cena, que muitos internautas acreditavam ter sido gravada no Brasil, na verdade ocorreu no Shopping Mall del Sur, em Lima, no Peru.

O centro comercial já é conhecido por apresentar suas “capivaras mascotes”, que aparecem em diferentes versões temáticas ao longo do ano. No Natal, elas se transformam nos chamados “capiduendes”, figuras que divertem os clientes e atraem visitantes curiosos.

No novo vídeo que viralizou, as capivaras aparecem fantasiadas e dançando ao som de “Motinha 2.0”, parceria de Dennis e Luísa Sonza, o que contribuiu ainda mais para a confusão dos internautas.

A combinação entre funk brasileiro e capivaras levou muita gente a acreditar que as imagens haviam sido registradas em algum shopping brasileiro.

Nos comentários, internautas se divertiram com a cena. “Gente, como assim um vídeo de capivaras dançando a motinha 2.0 não é aqui no Brasil?”, escreveu uma usuária. Outro comentou: “A capivara Noel dando a vida na dancinha 😂”.