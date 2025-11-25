Detalhes delicados exigem continuidade das negociações entre EUA, Rússia e Ucrânia

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que os EUA fizeram progressos consideráveis rumo a um acordo de paz no Leste Europeu, mas que existem alguns "detalhes delicados" que ainda precisam ser resolvidos, em publicação no X nesta terça-feira, 25.

"Os EUA fizeram progressos consideráveis rumo a um acordo de paz, ao trazer tanto a Ucrânia quanto a Rússia à mesa de negociações. Existem alguns detalhes delicados, mas não insuperáveis, que precisam ser resolvidos e exigirão novas conversas entre a Ucrânia, a Rússia e os EUA", escreveu na postagem.