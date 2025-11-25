Influencer e cantora de 22 anos é morta a tiros nos Estados Unidos

Maria De La Rosa, influencer e cantora de 22 anos, foi assassinada a tiros nos Estados Unidos no último sábado (22). Conhecida como DELAROSA, a artista é de família latina e faz sucesso com o primeiro single, “No Me Llames”, lançado em agosto de 2025. O crime aconteceu em Los Angeles, Califórnia.

Segundo informações do site de notícias KTLA 5, os tiros foram disparados por volta da 1h30, na Bryant Street, ao leste da Tampa Avenue, no bairro de Northridge. Ao Departamento de Polícia de Los Angeles (Los Angeles Police Department - LAPD), testemunhas afirmaram que dois homens suspeitos se aproximaram e atiraram em um veículo estacionado, no qual havia três pessoas, incluindo DELAROSA.

O LAPD investiga a motivação dos disparos. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. As testemunhas levaram DELAROSA e as outras duas pessoas ao hospital, mas ela não resistiu. Nascida nos Estados Unidos, a cantora possuía vínculos com a Colômbia.