Ataque a tiros deixa 2 mortos e 4 feridos próximo a quadra de escola de samba no Rio

Um ataque a tiros na madrugada desta segunda-feira, 24, deixou duas pessoas mortas e quatro feridas na zona oeste do Rio, próximo a quadra da escola de samba da Unidos da Vila Kennedy. Segundo a Polícia Militar, policiais militares do 14º BPM (Bangu) foram acionados para a ocorrência. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Os mortos foram identificados como Isaque Alexandre de Oliveira, de 18 anos, e Michail e Douglas Damasceno Barbosa, de 34.

Os outros quatro feridos ainda não tiveram os nomes divulgados. Eles foram socorridos e encaminhados a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Kennedy e, posteriormente, transferidos para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, segundo a Polícia Civil.

Em nota, a Grêmio Recreativa Escola de Samba Unidos de Vila Kennedy diz que o ataque ocorreu nas proximidades da escola e que a quadra estava alugada para um evento organizado por uma produtora externa, "responsável integral pelo evento realizado". "A agremiação lamenta profundamente o ocorrido e prestar solidariedade às famílias das vítimas, desejando que encontrem força e acolhimento neste momento tão difícil", diz.

De acordo com relatos de moradores, milicianos da Carobinha, em Campo Grande, teria cometido o ataque em mais um episódio da guerra entre os paramilitares e traficantes do Comando Vermelho (CV), facção que domina a região da Vila Kennedy.