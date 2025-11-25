Capa Jornal Amazônia
Advogado apontado como lobista de empresas é morto a tiros dentro de carro em São Paulo

Estadão Conteúdo

O advogado Luís Francisco Caselli foi morto a tiros na noite de segunda-feira, 24, na região do Tatuapé, zona leste de São Paulo. Era apontado como lobista de empresas que atuavam com o poder público e tinha passagens pela polícia por crime de estelionato. O caso é investigado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo como homicídio.

Conforme a investigação, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência na Rua Luiz dos Santos Cabral."A vítima, um homem de 61 anos, estava dirigindo, quando foi atingido por disparos de arma de fogo realizados por um homem, que estava de garupa em uma motocicleta", disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal do Tatuapé, mas não resistiu aos ferimentos.

Não ficou constatado que objetos do advogado tenham sido levados pelos autores do crime que conseguiram fugir do local. "O celular da vítima e um rastreador foram apreendidos e a perícia acionada", disse a SSP. O caso foi registrado como homicídio no 30° DP (Tatuapé).

