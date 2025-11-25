Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

EUA são apontados como o país com maior probabilidade de perder influência global, diz pesquisa

Já quanto à China, 50% dos entrevistados apontaram uma influência positiva, um crescimento de 4 pontos porcentuais em relação a 2024.

Estadão Conteúdo

Os Estados Unidos são apontados como o país com maior probabilidade de perder influência global, indica relatório da Ipsos obtido com exclusividade pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O levantamento revela que houve uma queda de 12 pontos porcentuais, em relação a 2024, na confiança de cidadãos de 30 países sobre a influência positiva dos EUA no cenário global na próxima década. Os entrevistados pela agência avaliam ainda que China, Brics e Crink (Coreia do Norte, China, Rússia e Irã) vêm ganhando mais influência do que a nação presidida por Donald Trump.

As informações constam de pesquisa que entrevistou 23.586 pessoas sobre questões internacionais e mundiais, assim como ameaças e segurança.

A agência aplicou questionários on-line, entre 19 de setembro e 3 de outubro, no Canadá, Irlanda, Malásia, Nova Zelândia, África do Sul, Turquia, Estados Unidos, Tailândia, Indonésia, Cingapura, Brasil, Holanda, Nova Zelândia, Grã Bretanha, Alemanha, Austrália, França, Bélgica, Colômbia, Coreia do Sul, Peru, México, Suécia, Chile, Polônia, Hungria, Argentina, Espanha, Itália, Japão e Índia. No Brasil, mil pessoas participaram da entrevista.

Uma seção da pesquisa é dedicada a medir os influenciadores globais, questionando aos entrevistados quais países ou blocos eles consideram que, na próxima década, terão influências em questões globais. Nesse tópico, foi possível observar uma queda dos Estados Unidos, ao passo que a confiança na China cresceu.

Conforme a Ipsos, 48% dos entrevistados dos 30 países concordaram com a influência dos EUA sobre a dinâmica global, uma queda de 12 pontos porcentuais em relação ao ano anterior. A proporção de pessoas que veem impacto positivo dos EUA caiu entre 29 dos 30 países. Menos da metade delas consideram que o País terá um impacto positivo em questões globais na próxima década.

Já quanto à China, 50% dos entrevistados apontaram uma influência positiva, um crescimento de 4 pontos porcentuais em relação a 2024. A avaliação sobre o impacto positivo do Brics e do Crink ficou em 46% e 33%, respectivamente.

O estudo também questionou sobre ganhos e perdas de influência de um modo geral - e o resultado foi novamente negativo para os EUA. Considerando a média dos entrevistados em 30 países, 28% entenderam que o país ganhou influência, 41% entenderam que está mantendo; e 32% que está perdendo. Em relação à China, Brics e Crink, trata-se do menor porcentual de ganho de influência e o maior de perda de influência.

No caso da China, 46% dos entrevistados consideraram que o país ganhou influência, 41% que está mantendo a influência e 13% que está perdendo. Com relação aos Brics, as avaliações ficaram em 31%, 48% e 21%, respectivamente. No caso do Crink, 31%, 44% e 26%.

Houve uma queda ainda mais expressiva na percepção dos brasileiros sobre a influência positiva dos EUA para o mundo na próxima década. De acordo com a pesquisa, 55% dos entrevistados concordaram com a afirmação, uma redução de 18 pontos porcentuais em relação a 2024. Com relação à China, no entanto, 68% veem uma influência positiva do país, globalmente.

Há uma avaliação semelhante sobre a influência do Brics: 66% dos brasileiros veem uma influência positiva do bloco na próxima década. Além disso, 35% dos entrevistados consideram que o bloco está ganhando influência. A média dos 30 países sobre o mesmo tema é de 31%.

Também houve queda na percepção dos entrevistados dos Estados Unidos como o líder mais confiável para democracias: 42% dos 28 mil entrevistados mantém a confiança, uma queda de nove pontos porcentuais em relação a 2024. Entre os brasileiros, a queda foi ligeiramente maior, de 10 pontos porcentuais, sendo que 47% dos entrevistados têm aquele país como líder confiável para as democracias.

Gestão Trump e Tarifaço

A versão 2025 da pesquisa ainda incluiu um segmento específico sobre o tarifaço do presidente Donald Trump. A agência questionou se os entrevistados consideram o uso da medida como uma forma efetiva para o governo norte-americano defender seus interesses econômicos. Segundo o estudo, 58% dos entrevistados concordaram com a premissa. O que chama atenção é que menos da metade dos americanos (46%) disseram concordar com as tarifas. O levantamento aponta ainda que 58% dos entrevistados dos 30 países consideram que os EUA voltarão a um "papel tradicional" após Trump deixar o cargo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

IPSOS

pesquisa

países

influência global
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

EM QUEDA

EUA são apontados como o país com maior probabilidade de perder influência global, diz pesquisa

Já quanto à China, 50% dos entrevistados apontaram uma influência positiva, um crescimento de 4 pontos porcentuais em relação a 2024.

25.11.25 16h17

IMPASSE

Detalhes delicados exigem continuidade das negociações entre EUA, Rússia e Ucrânia

O impasse segue nas negociações para o fim da guerra

25.11.25 14h17

frança

Mais quatro pessoas são presas pelo roubo de joias do Museu do Louvre

O roubo reacendeu críticas sobre o estado do museu mais visitado do mundo.

25.11.25 14h08

MUNDO

Influencer e cantora de 22 anos é morta a tiros nos Estados Unidos

Conhecida como DELAROSA, a artista de família latina lançou o primeiro single em agosto de 2025

25.11.25 11h11

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Professora é condenada por trocar drogas por sexo com alunos

Ex- substituta reconheceu ter oferecido maconha, álcool e pagamento em troca de atos sexuais com estudantes menores

24.11.25 9h34

'FUTURO ARTIFICIAL'

Daqui a 20 anos, pessoas poderão escolher se desejam trabalhar, segundo Elon Musk

Além do trabalho opcional, o bilionário apontou também que o dinheiro perderá a importância

21.11.25 16h45

MUNDO

Mulher bate no caixão e é salva minutos antes de ser cremada; entenda o caso

Funcionários do templo relataram ter ouvido batidas vindas do caixão quando se preparavam para iniciar o procedimento,

25.11.25 9h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda