VÍDEO: atleta descarta copo d’água em plena corrida e atitude gera polêmica nas redes; entenda

Durante a disputa da categoria geral da Corrida OAB 10km, realizada em Macapá (AP), um episódio chamou atenção e gerou debate nas redes sociais. A atleta Lenise, que liderava a prova, tentou se hidratar em um dos pontos de apoio, mas acabou deixando o copo d'água cair. Na sequência, um homem que não estava inscrito na competição, conhecido como "pipoca" no meio esportivo, tentou ajudá-la entregando o copo. Porém, a atleta descartou a água imediatamente.

Para quem assistiu ao vídeo sem conhecer as regras da modalidade, a atitude da atleta pode ter parecido estranha ou até mesmo rude. Mas, para quem está familiarizado com as normas das corridas, a decisão de Lenise foi acertada e necessária para evitar uma possível desclassificação. Entenda o que aconteceu.

VEJA MAIS

Por que a ajuda foi recusada?

Nas provas oficiais, atletas que disputam pódio ou posições de destaque não podem receber qualquer tipo de ajuda externa que não venha de outros competidores inscritos na prova. No caso, o homem que tentou entregar o copo d’água não estava inscrito, e esse tipo de apoio é proibido para evitar vantagens indevidas.

Ao perceber que ele não usava número de peito, Lenise optou por descartar a água para não correr risco de ser desclassificada, mesmo diante do esforço físico intenso.

Assista o vídeo:

O vídeo viralizou rapidamente e dividiu opiniões. Muitas pessoas que desconheciam as regras questionaram a atitude da atleta, enquanto outros, especialmente corredores experientes, elogiaram a atenção e o profissionalismo de Lenise.

“Parabéns ao rapaz pelo gesto, mas infelizmente não pode dar essa ajuda para atletas que correm para o pódio”, comentou um internauta.

“Parabéns à atleta, que mesmo exausta, mostrou estar atenta às normas da prova. A corrida é um esporte lindo!”, acrescentou outro.

No universo das corridas, “pipoca” é o termo usado para corredores que participam da prova, mas não estão oficialmente inscritos. Eles não têm número de peito e correm por lazer ou treino. Apesar da boa vontade, não podem oferecer ajuda oficial a competidores em disputa.