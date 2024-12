Veja como descobrir se seu CPF, senhas e outros dados estão expostos na Internet

O aumento das invasões por hackers é algo que pode preocupar usuários que navegam na web. Por isso, é essencial verificar se suas informações como Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), senhas ou outros dados estão ou não expostos na internet. Algumas plataformas gratuitas como o "Have i been pwned?" conseguem dar esta resposta com a chegagem de e-mail.

A plataforma consegue verificar de forma rápida se há alguma violação de dados por meio da checagem de e-mail. O termo "pwned", utilizado no site, é uma derivação da palavra "possuído" em inglês. Neste caso, a expressão serve para indicar que alguém foi controlado.

Plataforma pode ser acessada gratuitamente na internet (Foto/Reprodução)

Veja como consultar:

Digite "Have i been pwned?" no Google; Insira seu endereço de e-mail na grande caixa de texto no centro da página; Clique no botão "pwned". Por fim, o site irá informar a quantidade de possíveis violações de dados e quais empresas podem estar envolvidas.