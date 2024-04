Hacker suspeito de vazar dados de 223 milhões de pessoas é preso na Bahia

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (09/04) em Feira de Santana, cidade a 100 km de Salvador (BA), um homem suspeito de ser o responsável pelo maior vazamento de dados na internet brasileira. Identificado como Marcos Roberto Correia da Silva, de 24 anos, o suspeito utilizava o pseudônimo "Vandathegod" no ambiente virtual.

O vazamento massivo de informações ocorreu em 2021, levando à prisão do indivíduo durante a Operação Deepwater, realizada pela Polícia Federal em Uberlândia, interior de Minas Gerais.

Hacker tinha, além de dados como CPF, até foto de rosto

As investigações revelaram que o hacker obteve ilegalmente e comercializou na internet uma vasta gama de dados pessoais, incluindo informações básicas do CPF, endereços, fotos de rosto, histórico de crédito, renda, situação de cheques, declarações de imposto de renda, registros de telefonia, histórico educacional, benefícios do INSS, dados de servidores públicos e informações do LinkedIn.

Em 2021, Marcos estava em prisão domiciliar com uma tornozeleira eletrônica. Entretanto, em 2023, tornou-se um fugitivo da Justiça ao romper o dispositivo de monitoramento.