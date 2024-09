Banco Central relata vazamento de dados pessoais de 150 chaves Pix vinculadas à Shopee

O Banco Central (BC) anunciou, nesta quinta-feira (19/9), um incidente de segurança que resultou na exposição de dados pessoais de 150 chaves Pix associadas à SHPP Brasil Instituição de Pagamento e Serviços de Pagamentos, empresa responsável pelos serviços de pagamento do aplicativo de compras Shopee. O incidente, ocorrido entre os dias 2 e 4 de setembro, foi causado por falhas pontuais nos sistemas da instituição.

De acordo com o BC, as informações expostas se limitam a dados cadastrais, como nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento, agência, número e tipo da conta. Não foram comprometidos dados sensíveis, como senhas, informações de movimentações financeiras ou saldos. O Banco Central ressaltou que o vazamento desses dados não possibilita a movimentação de recursos ou acesso a outras informações financeiras.

O BC também informou que já tomou as medidas necessárias para investigar o ocorrido e garantiu que as sanções previstas na regulação serão aplicadas à instituição envolvida. As pessoas afetadas pelo incidente serão notificadas por meio dos canais oficiais de suas instituições, como o aplicativo ou o internet banking.

O Banco Central alertou ainda que nem ele nem suas instituições utilizam outros meios de comunicação, como aplicativos de mensagens, telefonemas, SMS ou e-mails, para informar os usuários sobre incidentes dessa natureza, prevenindo possíveis tentativas de fraude.