Velório de empresário e família morta em acidente de avião ocorre nesta quarta-feira (15)

Na manhã desta quarta-feira (15), os cincos membros da família morta na tragédia que envolveu a queda de um avião, na última terça-feira (14), estão sendo velados em uma cerimônia particular, desde às 9h, em um cemitério no bairro Vila Monteiro, em Piracicaba. As informações são do Correio do Povo.

O empresário Celso Silveira Mello Filho, de 73 anos, a esposa dele, dona Maria Luiza Meneghel Silveira Mello, de 71 anos, e os filhos Camila, de 48 anos e Fernando e Celso, de 46 anos, serão enterrados no mesmo local.

Já os corpos do piloto identificado como Celso Elias Carloni, e do co-piloto da aeronave Giovanni Gullo, foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) do município paulista, mas não há informações sobre o enterro deles.