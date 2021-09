A prefeitura de Redenção, município do sul do Pará, divulgou na manhã de hoje uma nota de pesar por conta da morte do empresário Celso Silveira Mello Filho, morto em acidente com avião bimotor em Piracicaba nesta terça-feira (14).

LEIA TAMBÉM:

- Empresário morto em queda de avião era réu por manter trabalho escravo no Pará

- Prefeitura de Redenção lamenta morte de empresário morto em queda de avião

- Empresário morto em queda de avião tinha negócios no Pará

- Vídeo: avião cai e mata sete pessoas e explode em Piracicaba; empresário do Pará é uma das vítimas

Celso possuía diversos negócios no Pará e um deles era a Faculdade de Ensino Superar da Amazônia em Redenção, que criou com ajuda da família e hoje é comandada pela filha Camila Meneghel Silveira Mello Zanforlin - que também morreu no acidente aéreo em Piracicaba.

"A família perde um ente querido e nossa cidade perde um visionário que amou Redenção e enxergou grande potencial em nossa cidade", diz.

Confira na íntegra: