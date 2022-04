Temporal deixa ao menos 16 mortos do RJ; há estragos e vítimas em Paraty e Angra dos Reis

Pelo menos 16 pessoas morreram durante o temporal que castigou alguns municípios do Rio de Janeiro. Neste domingo (3), o Corpo Bombeiros continua a busca por desaparecidos. Em Angra dos Reis, que sofreu a pior chuva da história, entre oito e dez pessoas ainda estão sendo procuradas, de acordo com a Defesa Civil. As informações são do G1 Rio de Janeiro.

Também há buscas concentradas na região de Monsuaba e em Ilha Grande, onde oito mortes foram confirmadas.

Em Paraty, sete pessoas de uma mesma família morreram na Costa Verde. Outro óbito foi registrado em Mesquita, na Região Metropolitana do Rio, onde um homem foi eletrocutado durante a enchente.

Cláudio Castro, governador do Estado, criou um gabinete de crise, com a participação de várias secretárias. Já Eduardo Paes, prefeito da capital, afirmou que a madrugada no Rio contou com muitas ocorrências e voltou a pedir que a população evite deslocamentos desnecessários.

"A tendência é que a gente ainda tenha chuva hoje, a princípio mais fraca para moderada. Então, o meu pedido para vocês é que fiquem atentos, se puder evitar deslocamentos desnecessários a gente agradece para que a gente possa arrumar a cidade ao longo do dia", disse Paes.

A tendência para este domingo ainda é de chuva persistente, moderada a forte, em todas as áreas do sul do Estado.

O risco de escorregamento de encostas segue bastante elevado devido aos volumes de chuva expressivos. As condições são de alerta máximo para temporais na Costa Verde.