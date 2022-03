'Chuva de sangue' atinge cidades da Europa, após tempestade de areia; entenda

Após a tempestade de areia vinda do Deserto do Saara atingir várias cidades europeias, moradores relataram uma “chuva de sangue”. O fenômeno, que aconteceu na Espanha e no Reino Unido, surpreendeu a população da região e deixou casas, veículos e as ruas cobertas por areia vermelha.

Nesta quarta (16), muitas pessoas contaram não entender o motivo do céu estar avermelhado e de tudo ter sido coberto pela “chuva de sangue”. Além disso, alguns também reclamaram de ter roupas danificadas pelo fenômeno.

Segundo especialistas da região, o fenômeno da tempestade de areia do Saara pode durar mais alguns poucos dias e atingir ainda mais cidades.

Confira algumas imagens do fenômeno:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)