Nuvem de poeira do Saara pode causar ‘chuva de barro’ em cidades da Europa; entenda

Uma nuvem de poeira vinda do Deserto do Saara se espalhou sobre Espanha, França e Portugal. Nesta terça-feira (15/03), casas, varandas, os trilhos do metrô e carros amanheceram cobertos por uma camada de poeira avermelhada e fina, que transformou a paisagem e mudou a rotina dos moradores de algumas cidades do leste europeu.

Conhecido como "calima" ("bruma", em tradução livre), este fenômeno meteorológico decorre de ventos quentes e fortes, carregados de pó de areia do deserto do Saara, e é comum, principalmente, no arquipélago atlântico das Canárias, situado no nordeste da África. No entanto, o episódio que vem ocorrendo na Espanha é apontado pelas autoridades como algo "extraordinário" e deve afetar também outras cidades europeias mais distantes, como Granada (ao sul) e Léon (nordeste).

A previsão é que a nuvem de poeira continue avançando em grande quantidade até a quarta-feira (16). O fenômeno também deve atingir a Holanda e a Alemanha.

Chuva de Barro

Esse fenômeno acontece devido ao fato das tempestades no deserto do Saara criarem rajadas de vento na superfície do solo, que levantam partículas de areia e pó. Por conta da diferença de temperatura entre o ar quente, no alto, e o solo, que esfria, as partículas menores ficam suspensas no ar e as mais pesadas caem. Em seguida, o vento transporta as partículas até a Península Ibérica, espalhando-as por várias cidades da Europa.

Segundo especialistas, não se descarta a possibilidade de haver "chuvas de barro" sobre a Espanha, caso a bruma e as chuvas se encontrem.

Veja relatos de Alessandra Oliveira, brasileira moradora de Setúbal, na região metropolitana de Lisboa, à margem sul do Tejo:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)