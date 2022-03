Ciclone deixa mais de 10 mortos em Moçambique

A passagem do ciclone Gombe, registrada no último final de semana, deixou pelo menos 12 mortos em Moçambique, no sul da África. De acordo com informações da Agence France-Presse, mais de 30 mil pessoas foram afetadas pelo desastre que incidiu sobre a localidade desde a última sexta-feira, 11. Mais de 3 mil casas foram destruídas e há aproximadamente 40 feridos. A região já havia sofrido com uma tempestade tropical em janeiro deste ano.



De acordo com o Instituto Nacional de Gestão de Riscos, o ciclone Gombe não teve o mesmo impacto em termos de destruição que o Idai, que atingiu a região em 2019 e matou mais de 700 pessoas.



Ventos de até 170 quilômetros por hora e chuvas torrenciais atingiram a província de Nampula, ao longo do Oceano Índico, e a província vizinha de Zambézia, de forma particularmente forte. Em Nampula, a província mais populosa, foram abertos oito abrigos. A área já tinha sofrido uma tempestade tropical em janeiro.