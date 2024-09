Suzane von Richthofen faz concurso público para o Tribunal de Justiça; veja o cargo

Suzane von Richthofen, condenada a 40 anos de prisão pela morte dos próprios pais em 2002, prestou concurso público neste último domingo (8) para ingressar no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Atualmente cumprindo pena em regime semiaberto, a paulista de 40 anos tentou prova para o cargo de escrevente, com salário de R$ 6.043. As informações são da coluna True Crime, de O Globo.

Por ainda estar cursando a graduação de Direito, na Universidade São Francisco, Suzane não pode concorrer a um cargo de nível superior. Sobre o concurso, 1.335 pessoas se inscreveram para a vaga, mas apenas 35 candidatos vão avançar para a segunda fase, que será uma prova prática.

Se aprovada, Suzane pode ocupar o cargo?

Ao O Globo, o TJSP esclareceu que, mesmo que Suzane seja aprovada, ela pode não ser nomeada para o cargo, pois precisará apresentar um atestado de antecedentes criminais. Dependendo do crime que tenha cometido, o candidato pode ser desclassificado. No entanto, a estudante de direito ainda teria a possibilidade de recorrer à Justiça.

Mudança de nome e filho com médico

Em dezembro de 2023, a condenada alterou seu nome para Suzane Louise Magnani Muniz após formalizar uma união estável com o médico Felipe Zecchini Muniz, de 39 anos, em um cartório de Angatuba, interior de São Paulo. O casal teve um filho, Felipe, que nasceu em janeiro deste ano.

Suzane foi condenada em 2002 a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais. Ela foi solta em janeiro de 2023, após cumprir mais de 20 anos de pena, mas segue em regime semiaberto, ou seja, embora esteja livre, não pode se ausentar de casa entre 20h, não pode beber em locais públicos e 6h e pode viajar apenas com autorização judicial.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)