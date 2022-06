Suspeito volta atrás e nega ter matado Bruno Pereira e Dom Phillips

Em novo depoimento à Polícia Federal, nesta segunda-feira (20), o pescador Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, que havia confessado participação no assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips, voltou atrás e agora nega ter participado do crime. Segundo ele, foi Jeferson da Silva Lima, também conhecido como Pelado da Dinha, quem matou o indigenista brasileiro e o jornalista britânico. As informações são do Portal UOL.

Antes desse depoimento, Amarildo não apenas confessou o crime, como indicou para a polícia o local onde os corpos poderiam ser encontrados. Durante a reconstituição do dia do crime, ele admitiu ter jogado os corpos em uma parte da mata do Vale do Javari (AM), esquartejado e ateado fogo.

VEJA MAIS

O pescador, o seu irmão, Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos, e Jeferson da Silva Lima, estão presos. Porém, as investigações da PF apontam a possibilidade de envolvimento de pelo menos oito pessoas no crime. Oseney nega envolvimento no assassinato de Bruno e Dom.

Bruno Pereira reagiu aos disparos

Segundo Amarildo, Jeferson atirou pelo menos três vezes contra cada uma das vítimas, mas ele alega que não sabe quantos tiros acertaram Bruno e Dom. Amarildo falou que o indigenista chegou a atirar de volta. As vítimas foram mortas com tiros na cabeça e no tórax.