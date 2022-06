Comunidades indígenas e movimentos sociais fazem homenagem a Dom e Bruno, em Santarém

Comunidades indígenas e movimentos sociais fizeram uma homenagem na noite da última segunda-feira (20) para o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira em Santarém, no Oeste do Pará.

No último domingo (12), a Polícia Federal confirmou que foram encontrados uma mochila e documentos pertencentes à dupla. Dois dias antes, policiais haviam encontrado "material orgânico aparentemente humano" na região.

Os corpos foram encontrados a 3,1 quilômetros do local onde os suspeitos relataram ter ocorrido o crime. As mortes causaram comoção no Brasil e no mundo.