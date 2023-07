Suspeito de oferecer carona e estuprar menina de 13 anos é preso em Rio Bonito

Nesta terça-feira (25), policiais civis da 26ª DP 'Todos os Santos' em operação conjunta com policiais militares da 2º UPP/19ºBPM 'Pavão/Pavãozinho' prenderam, o homem, identificado como Felipe Nogueira Moreira, suspeito de ter estuprado uma menina de 13 anos em Magé, na Baixada Fluminense. O caso ocorreu em agosto de 2011. Na ocasião, o homem tinha 22 anos.

De acordo com a polícia, o suspeito foi localizado após cruzamento de dados da inteligência e diligências de campo de ambas as forças de segurança. Os agentes capturaram FelipeMoreira na Rua Antônio Alexandre Ferreira Neto no município de Rio Bonito, no Leste Fluminense.

A polícia informou que o crime aconteceu no bairro Fragoso, em Magé. Na época, a menina conheceu Felipe por um site de relacionamento. No dia do crime, ele ofereceu uma carona à vitima. Ela foi violentada dentro de uma Kombi, que pertencia ao pai do suspeito.