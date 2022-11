Ponte Rio-Niterói é parcialmente reaberta, mas trânsito deve ficar intenso no feriado

A ponte Rio-Niterói foi parcialmente reaberta mais de três horas após o fechamento devido à batida de um navio à deriva, na noite desta segunda-feira (14). A informação foi dada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 21h30. Quatro faixas no sentido Niterói foram liberadas, e duas no sentido Rio. Segundo o órgão, até esta terça-feira (15) a situação permaneceria assim.

O fechamento parcial da ponte, no sentido Rio, se deu para que sejam feitos reparos no guarda-corpo, na altura de onde houve o impacto. A Ecoponte informou que, na manhã desta terça, equipes de engenharia da concessionária fariam uma nova vistoria na estrutura da rodovia. Reportagem do G1 afirma que engenheiros avaliaram a integridade da estrutura da ponte para a liberação do trânsito.

Segundo o prefeito Eduardo Paes, não houve indícios de danos mais graves. "Uma equipe técnica vistoriou os pilares 71, 72 e 73 e não detectou nenhuma avaria na estrutura (infra e meso). Avaliação nos aparelhos de apoio estão indicando danos de pequena monta. Devem liberar tráfego, parcialmente, em pouco tempo", escreveu o prefeito, minutos antes da reabertura.

Trânsito

Com o acidente e o fechamento da ponte Rio-Niterói, o trânsito deve ficar mais intenso na volta do "feriadão". A ponte é a principal ligação de Niterói e da Região dos Lagos com a capital e deve receber cerca de 250 mil veículos entre terça (15) e quarta-feira (16). O sentido fechado é justamente o de maior fluxo, de cariocas que foram para aproveitar o feriado em balneários com Búzios e Cabo Frio.

Acidente

Levado pelo vento, o graneleiro São Luís, que estava ancorado na Baía de Guanabara desde 2016, se chocou contra a estrutura da ponte, perto de Niterói. Não há informação sobre feridos. O acidente ocorreu em meio a fortes ventos que atingiram a cidade, que está em estágio de mobilização deste o início da tarde. Segundo o Alerta Rio, houve registro de vento forte nos aeroportos do Galeão (57,4 km/h) e Santos Dummont (53,7km)

A Marinha informou que abriu inquérito para apurar as causas do acidente. "A destinação da embarcação 'SÃO LUÍS' é objeto de processo judicial. Enquanto aguarda a decisão judicial, a embarcação permanecia fundeada em local predefinido pela Autoridade Marítima, na Baía da Guanabara, desde fevereiro de 2016, sem oferecer riscos à navegação", diz o texto.A Marinha não deu detalhes sobre o processo judicial.

Três rebocadores atuaram para afastar a embarcação da ponte. A Guarda Portuária e uma equipe da PRF foram para o local