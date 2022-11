Navio desgovernado bate em ponte Rio-Niterói; via segue interditada nos dois sentidos

Um navio colidiu com a ponte Rio-Niterói, nesta segunda-feira (14). A via segue fechada nos dois sentidos. Não há informações de feridos. As informações foram confirmadas no twitter da concessionária Ecoponte.

O acidente aconteceu um pouco antes das 19h. Um longo congestionamento já é registrado no local. Não há previsão para liberação da ponte.

Pelas redes sociais, a população local questiona. Um vídeo mostra o momento da colisão. Veja!