Primeira imagem de Daniel Alves é divulgada após prisão por estupro; veja a foto

O jogador de futebol Daniel Alves está preso desde janeiro deste ano sob a acusação de estupro à uma jovem de 23 anos em uma boate na Espanha no dia 30 de dezembro de 2022. Nesta sexta-feira (21), a imprensa espanhola divulgou a primeira imagem do atleta, que está detido no presídio Brians 2, em Barcelona.

A imagem é do dia 17 de abril, quando Daniel foi levado à testemunho diante do juiz, e foi divulgada pelo programa Y ahora Sonsoles, da rede Antena 3.

Segundo a emissora, as imagens são de quando o jogador foi testemunhar ao juri pela segunda vez. Nas imagens, Daniel aparece sentado e algemado em uma cadeira, na presença de, aparentemente, nove pessoas. Veja a foto:

Daniel Alves algemado em julgamento sob acusação de estupro (Reprodução/ Y Ahora Sonsoles)

Nessa audiência, após ter negado de ínicio - até de que não conhecia a vítima -, o jogador teria reconhecido que teve relações sexuais com a mulher. Com todos os pedidos de julgamento em liberdade negados, Daniel Alves segue preso de forma preventiva e aguarda a sentença final, prevista para ser determinada em outubro ou novembro de 2023, segundo a imprensa da Espanha.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)