Daniel Alves rejeita comparações com Robinho e descarta chances de fuga: ‘Não sou ele’

Em sua primeira entrevista desde que foi preso em janeiro, acusado por estupro, Daniel Alves fez declarações polêmicas sobre a suposta vítima, e em um novo trecho divulgado, o jogador, que permanece preso preventivamente, comentou sobre a negativa da Justiça Espanhola para que ele respondesse o processo em liberdade.

“Eu vou dar a cara sempre e não fugir. Por isso não entendo que não me conceda a liberdade provisória por risco de fuga. Que fuga? Vou sempre dar a cara, com a cabeça muito erguida. Não penso em fugir das minhas responsabilidades. Se eu tivesse a intenção de fugir teria me apresentado na Espanha? Ou teria viajado do México para o Brasil, onde a extradição é quase impossível?”, disse Alves.

Sobre comparações com Robinho, condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo na Itália, o jogador rebateu. “Eu não sou Robinho, sou Dani Alves. Saí de casa aos 14 anos e desde então busco a vida e soluciono todos os problemas”, declarou.



VEJA MAIS

A repórter que entrevistou o jogador, Mayka Navarro, do jornal espanhol “La Vanguardia”, contou que Daniel Alves chegou a receber solicitação de visitas de amigos na prisão, alguns ex-companheiros de futebol. No entanto, o jogador teria negado receber qualquer um, recomendou que não o visitassem, e ainda disse não sentir falta deles.

“[Não sinto falta] De nenhum. Também digo que todos com quem joguei no futebol não são meus amigos. Mas, sim, tenho amigos no futebol, que inclusive quiseram me visitar, mas não deixei. A prisão não é lugar para eles. Tampouco para meus filhos, meus pais e minha esposa, mesmo que, ao final, estou há tantos meses e os deixei me visitar”, disse o jogador.

“Não deixo ninguém vir e não quero que ninguém me defenda em público, porque agora mesmo, me defender é prejudicial para quem o fizer. Não espero nada de ninguém”, completou.