Polícia prende padre suspeito de abusar de crianças dentro de paróquia

Nesta segunda-feira (24), as autoridades prenderam Ramon Guilherme Pitilo da Silva Ramos. Ele é padre, tem 33 anos e é suspeito de abuso sexual envolvendo duas crianças, de 11 e 12 anos, dentro de uma paróquia em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com a Polícia Civil, as crianças frequentavam a Paróquia de Rio das Pedras, onde o suspeito exercia as funções sacerdotais e tinham "orientações espirituais" no local. Após a emissão do mandado de prisão preventiva pela Justiça, Ramon Guilherme Pitilo da Silva Ramos foi apresentado à delegacia acompanhado pelo advogado.

A Arquidiocese do Rio de Janeiro emitiu uma nota oficial, dizendo que afastou Ramom de todas as atividades eclesiásticas até que os considerassem concluídos os processos: "Com o intuito de cooperar integralmente com as autoridades na apuração dos fatos, até que tudo seja esclarecido", disse o documento. Além da ação policial, a Arquidiocese também instaurou uma investigação interna para apurar as condutas atribuídas ao padre.

Caso seja condenado, Ramon Guilherme Pitilo da Silva Ramos enfrentará pena de mais de 20 anos de prisão, por dois crimes de estupro de vulnerável com pena.