Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar adolescente de 13 anos no Pará

Um homem investigado pelo crime de estupro de vulnerável, em Augusto Corrêa, no nordeste do Pará, foi localizado e preso na última segunda-feira (17/07) em São João de Pirabas, também no nordeste paraense. Segundo a PC, o suspeito cometeu o crime contra uma adolescente que, na época, tinha 13 anos e ficou grávida. Após a expedição do mandado judicial, a equipe localizou e efetuou a prisão do investigado.

O homem foi conduzido à unidade policial e se encontra à disposição do Poder Judiciário.​

