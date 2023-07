Preso por estupro, padre Airton Freire é internado em estado grave

O líder do movimento Fundação Terra, padre Airton Freire, de 67 anos, teve uma crise de hipertensão e princípio de AVC. Preso por estupro desde o dia 14 de julho, ele foi transferido para um hospital de Recife, em Pernambuco, no último sábado (22), para tratamento de saúde. A defesa do religioso tenta um habeas corpus na Justiça para que ele responda em liberdade, em razão do seu estado de saúde.

Airton Freire foi acusado por uma mulher de envolvimento em crime de estupro em agosto do ano passado. Ela afirma que requentava os retiros espirituais organizados pelo padre desde 2019 e que conheceu o religioso quando buscava ajuda para tratar uma depressão. O caso veio à tona em maio deste ano e ele foi afastado de suas atividades religiosas.

De acordo com o jornal Diário de Pernambuco, há cinco inquéritos policias abertos contra o religioso. O Ministério Público do estado informou que está sendo realizado "exame criterioso dos elementos de prova até então colhidos".

A Fundação Terra afirma que as obras beneficentes da organização vão continuar. "É um processo duro, que tem sido dificultado por alguns atores que talvez estejam agindo movidos por interesses nada nobres. Mas a luz, sabemos, se sobrepõe sempre às trevas da ignorância", disse em nota.