Suspeito de feminicídio é preso em shopping e alega ter sido 'desonrado'

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam em flagrante um homem suspeito de cometer um crime de feminicídio em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele foi localizado e detido horas após o crime em um shopping center na Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ), onde trabalhava em um restaurante. A prisão ocorreu no sábado (17).

Ainda segundo o portal Metrópoles, as investigações foram iniciadas imediatamente após a comunicação do homicídio. Nas primeiras diligências, realizadas no local do crime, os agentes colheram depoimentos de testemunhas e reuniram elementos que permitiram a identificação do autor. Com base nas informações levantadas sobre os endereços e a rotina do suspeito, os policiais conseguiram localizá-lo no local onde trabalhava, em um restaurante do shopping.

Durante a abordagem, ele confessou ter matado a ex-companheira com golpes de faca. Em depoimento, alegou ter cometido o crime por se sentir "desonrado". O homem informou ainda que a faca utilizada no assassinato foi descartada em uma caçamba de lixo e não foi localizada até o momento. De acordo com a Polícia Civil, o preso já possui anotação criminal por estupro de vulnerável.