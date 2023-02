Surfista sofre ataque de tubarão em Olinda e é hospitalizado com quadro grave

Um homem de 32 anos, praticante de surfe, foi vítima de um ataque de tubarão na praia de Del Chifre, em Olinda, no final da tarde desta segunda-feira (20). O incidente ocorreu por volta das 16h30 e o surfista foi socorrido por banhistas que estavam na praia no momento do ataque. A vítima sofreu graves ferimentos na coxa e na panturrilha esquerda, como é possível verificar em vídeos compartilhados em redes sociais.

O surfista foi levado para o Hospital da Restauração, no Recife, em estado grave, e foi recebido pela equipe do SAMU, que conseguiu controlar o sangramento antes da chegada ao hospital. De acordo com informações da secretaria de saúde, o paciente se encontra em cirurgia neste momento.

O ataque de tubarão é um evento trágico e infelizmente não é incomum na região. Desde 1992, quando os registros começaram a ser feitos pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (CEMIT), foram notificados outros 67 incidentes com tubarões em Pernambuco, com um total de 26 mortes durante esse período.