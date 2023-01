Banhistas entram em pânico ao confundir encalhe de baleias raras com ataque de tubarão; vídeo

Um grupo de baleias que encalhou em uma praia de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos (RJ), acabou provocando uma situação inusitada na tarde do último sábado (31). Banhistas que aproveitavam o dia de sol na Prainha se assustaram ao ver o cardume e, em seguida, manchas vermelhas na água. Algumas pessoas confundiram com um ataque de tubarão. As informações são do portal O Globo.

De acordo com a prefeitura do município, a confusão foi gerada por conta da espécie que encalhou na praia. Trata-se de exemplares de cachalote-anão, uma espécie rara de baleia que além de apresentar dentes (odontocetos) pode soltar um pigmento na água quando se sente ameaçada, a exemplo do que fazem outros animais marinhos como a lula e o polvo. Esta foi a primeira vez que animais desse grupo apareceram na região.

VEJA MAIS

"Provavelmente, pela cena, é o encalhe de animais raros. Estamos pesquisando e tentando confirmar, mas suspeitamos que seja do grupo de baleias com dentes, chamado odontocetos, e da família dos cachalotes. Essa família tem laços muito fortes e costumam andar em grupo. Os animais podem ter encalhado por tentarem salvar algum dos que estavam com eles ou, por exemplo, por tentar se esconder de um predador", explicou Maycon Victorino, presidente da Fundação Municipal de Meio Ambiente de Arraial do Cabo.

Em nota divulgada nas redes sociais, a prefeitura pediu que, em situações de encalhe de animais, os banhistas não se aproximem para evitar acidentes:

"A FUNTEC informa ainda sobre a importância de não se aproximar dos animais encalhados e não tocar neles para evitar acidentes e manter a segurança de todos. Nesses casos o mais aconselhado é aguardar a chegada de equipes especializadas para ajudar o animal".