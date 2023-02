Adolescente morre após ser atacada por tubarão em rio da Austrália

Uma adolescente de 16 anos morreu após ser atacada por um tubarão em um rio na Austrália. Ela pilotava um jet ski quando avistou um grupo de golfinhos e decidiu pular na água para brincar com os animais.

Amigos de Stela Berry relataram que o tubarão apareceu "do nada" e a arrastou para o fundo do rio Swan. De acordo com as investigações, ela foi atacada por um tubarão-touro, conhecido por ser uma espécie agressiva.

Os animais são encontrados com frequência na Austrália, inclusive nos rios da região. O jornal britânico The Sun informou que o namorado da adolescente chegou a pular na água para puxá-la para um lugar seguro, mas ela já estava gravemente ferida. Berry morreu no local.

Ataques frequentes

Esse é o sétimo ataque registrado no rio Swan, e o primeiro fatal em 100 anos. Diante do ocorrido, as autoridades locais afirmaram que devem considerar novas medidas para evitar outros ataques, incluindo o uso de barreiras contra tubarões para proteger as áreas onde os banhistas costumam nadar.

A Austrália tem o segundo maior número de ataques de tubarão não provocados, atrás apenas dos Estados Unidos. Esse tipo de incidente acontece quando não há provocações ao tubarão, e o animal está em seu habitat natural. Em 2021, houve 12 ataques na Austrália, e três deles foram fatais. Ocorrências em rios, no entanto, são consideradas raras.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)