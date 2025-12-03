Site que vende encontros com coreanos é alvo de investigação por suspeita de crime sexual

Um site que comercializa encontros pagos com coreanos está sendo investigado pelas autoridades brasileiras. A plataforma, que oferece serviços de conexão entre mulheres e homens asiáticos, levanta sérias suspeitas de envolvimento com exploração sexual e tráfico de pessoas. Leia mais abaixo.

O KDramaDate é um site de encontros inspirado no universo dos doramas coreanos, permitindo que os usuários vivam a experiência de um "encontro romântico" com coreanos. A plataforma, que conecta mulheres brasileiras a homens asiáticos, tem gerado polêmica e preocupações sobre as condições em que esses encontros são realizados. O que, a princípio, parecia ser um serviço de intercâmbio cultural, pode esconder práticas de exploração e até tráfico de pessoas.

VEJA MAIS





A plataforma disponibiliza diferentes pacotes de encontros pagos com homens coreanos, frequentemente descritos como modelos ou guias turísticos. Os encontros variam desde breves interações até estadias prolongadas, e são promovidos como experiências exóticas e emocionantes. No entanto, o que começou como um serviço aparentemente inocente levanta suspeitas de que há mais por trás dessa fachada.

O consulado da Coreia do Sul em São Paulo abriu uma investigação após descobrir que a plataforma, além de vender “experiências culturais”, estava supostamente intermediando encontros de teor sexual em hotéis. Outro alvo das investigações é questões ligadas a racismo e fetichização de pessoas asiáticas.

Até o momento, a plataforma não se pronunciou publicamente sobre o caso.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)