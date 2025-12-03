Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Site que vende encontros com coreanos é alvo de investigação por suspeita de crime sexual

Plataforma online, que oferece encontros pagos com homens asiáticos, está sendo investigada pela polícia. Autoridades temem que haja exploração e tráfico de pessoas

Gabrielle Borges
fonte

A plataforma, que conecta mulheres brasileiras a homens asiáticos, tem gerado polêmica e preocupações sobre as condições (Freepik)

Um site que comercializa encontros pagos com coreanos está sendo investigado pelas autoridades brasileiras. A plataforma, que oferece serviços de conexão entre mulheres e homens asiáticos, levanta sérias suspeitas de envolvimento com exploração sexual e tráfico de pessoas. Leia mais abaixo.

O KDramaDate é um site de encontros inspirado no universo dos doramas coreanos, permitindo que os usuários vivam a experiência de um "encontro romântico" com coreanos. A plataforma, que conecta mulheres brasileiras a homens asiáticos, tem gerado polêmica e preocupações sobre as condições em que esses encontros são realizados. O que, a princípio, parecia ser um serviço de intercâmbio cultural, pode esconder práticas de exploração e até tráfico de pessoas.

VEJA MAIS

image 'Bebê do Nirvana' processa banda por exploração sexual infantil
Spencer Elden alega que foi explorado sexualmente quando apareceu aos 4 meses de idade na capa do disco 'Nevermind'



image Jovem denuncia ex-namorado por golpe e afirma ter perdido R$ 25 mil; entenda
Após dois meses de relacionamento, além do prejuízo, teria havido ameaça de morte

image Mulher conhecida como 'golpista do Tinder' brasileira é presa e ainda debocha de vítimas
Mulher de 27 anos aplicava golpe em homens mais velhos pelo aplicativo de relacionamento


 

A plataforma disponibiliza diferentes pacotes de encontros pagos com homens coreanos, frequentemente descritos como modelos ou guias turísticos. Os encontros variam desde breves interações até estadias prolongadas, e são promovidos como experiências exóticas e emocionantes. No entanto, o que começou como um serviço aparentemente inocente levanta suspeitas de que há mais por trás dessa fachada.

O consulado da Coreia do Sul em São Paulo abriu uma investigação após descobrir que a plataforma, além de vender “experiências culturais”, estava supostamente intermediando encontros de teor sexual em hotéis. Outro alvo das investigações é questões ligadas a racismo e fetichização de pessoas asiáticas.

Até o momento, a plataforma não se pronunciou publicamente sobre o caso.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

site de namoro

kdrama

site de encontros coreanos

exploração sexual
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

PRA CIMA!

Brasil supera Coreia do Sul e garante a quarta vitória no Mundial feminino de handebol

As brasileiras voltam à quadra na sexta, às 11h30 (horário de Brasília), para enfrentar a Angola.

03.12.25 16h33

Brasil

Presidente do Inep nega vazamento de questões do Enem

Segundo Manoel Palacios, anulação de três questões foi preventiva

02.12.25 19h29

TRISTEZA

Sobrinho da mãe da Mel Maia lamenta morte da tia: ‘não consegui te ajudar’

Pelas redes sociais, ele disse que mantinha uma convivência próxima e especial com Débora

29.11.25 11h24

POLÍCIA

Homem mata ex-namorada a facadas e envia imagem do corpo em grupo da igreja em São Paulo

O suspeito foi detido pouco depois de cometer o crime. Ele segue preso

29.11.25 11h01

MAIS LIDAS EM BRASIL

FIM DA OBRIGATORIEDADE

CNH sem autoescola: saiba o que muda com as novas regras aprovadas pelo Contran

Resolução elimina a obrigatoriedade das aulas presenciais e pode reduzir em até 80% o custo para obter a habilitação, segundo o governo federal

03.12.25 22h31

BRASIL

Leoa Leona, que atacou invasor, deve retornar ao recinto nesta sexta-feira (5)

A informação foi repassada pela bióloga Marília Maia, do Parque Arruda Câmara (Bica)

04.12.25 8h38

PARALISÇÃO

Ala de caminhoneiros ameaça greve nesta quinta-feira (4); maioria rejeita paralisação

Movimento convocado pela UBC enfrenta resistência de outras entidades, que denunciam possível uso político da paralisação

03.12.25 21h08

FATALIDADE

Homem morre ao dar salto 'mortal' enquanto brincava com filho em praça

Vítima estava acompanhado da esposa, que pensou que ele estava brincando quando o viu caído no chão

04.12.25 9h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda