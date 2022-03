Mulher conhecida como 'golpista do Tinder' brasileira é presa e ainda debocha de vítimas

Uma brasileira de 27 anos foi presa na tarde desta quarta-feira (2), acusada de usar um aplicativo de relacionamentos para atrair vítimas e aplicar o golpe conhecido como 'Boa Noite Cinderela'. A suspeita vem sendo chamada de 'golpista do tinder', em alusão a Simon Leviev, nome que o israelense Shimon Hayut, de 31 anos, adotou e com a qual ficou conhecido após um documentário, de mesmo nome, exibido pela Netflix, que reúne depoimentos de vítimas do esquema montado por ele.

Segundo o boletim policial, um homem de 51 anos acordou em um hotel localizado no bairro da Lagoa Grande, em Patos de Minas (MG), e percebeu que seus pertences haviam sido levados. As suspeitas recaíam sobre a acusada, já que, segundo a vítima, depois de conhecê-la por intermédio do Tinder, os dois marcaram um encontro em um bar da cidade e depois foram para hotel onde ele estava hospedado. Lá, ela teria oferecido cerveja, que ele bebeu sem desconfiar de nada. Depois disso, caiu em sono profundo e não se recorda de mais nada.

Os policiais já desconfiavam quem poderia ser a autora do golpe e mostraram fotos da suspeita para a vítima, que confirmou tratar-se da mesma pessoa. No apartamento que ela havia reservado para o encontro, os PMs localizaram dois aparelhos celulares e uma carteira com um talão de cheques pertencente ao denunciante.

Durante a abordagem policial, a mulher revelou, aos risos, que não manteve relação sexual com nenhum dos homens nos quais aplicou o mesmo golpe. "Logo dou um remedinho e eles dormem. Não tenho culpa desses velhos ficarem procurando mulheres novas. Eu não me lembro quantos já foram, são muitos", ironizou.

No apartamento dela também foram encontrados remédios utilizados para dopar as vítimas, além de pertences de outros dois homens. Contra ela pesam diversos boletins de ocorrência.

A suspeita tem uma filha de 8 anos que, segundo relatos de vizinhos, era deixada sozinha em casa com frequência, assim como no dia do encontro com a última vítima. No celular usado por ela foram encontradas mensagens que confirmam a situação. "Calma, tô esperando o véi dormir e tô indo". Diante da situação, o Conselho Tutelar recolheu a criança, que foi encaminhada para um abrigo provisório.

(*Beatriz Reis, estagiária sob supervisão da editora do portal Oliberal.com Ádna Figueira)