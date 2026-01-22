‘Seu B.O vale uma pizza’: pizzaria oferece fatia a vítimas de assalto

Uma iniciativa inusitada promete chamar a atenção neste domingo (25): vítimas de assaltos poderão ganhar uma fatia de pizza ao apresentarem um boletim de ocorrência. A ação, batizada de “Seu B.O vale uma pizza”, será realizada por uma pizzaria localizada em um bairro da zona oeste de São Paulo e tem como objetivo dar visibilidade ao problema da segurança urbana.

A campanha foi anunciada nas redes sociais e rapidamente gerou repercussão. A proposta é simples: quem apresentar um boletim de ocorrência que comprove roubo ou furto registrado na região onde fica o restaurante recebe uma fatia gratuita. A ação é válida apenas neste domingo, data em que a capital paulista completa aniversário.

Apesar do tom leve, a iniciativa traz à tona uma discussão recorrente sobre a sensação de insegurança vivida por moradores e frequentadores de áreas movimentadas de grandes centros urbanos.

A promoção será realizada pela pizzaria Da Mooca Pizza Shop, situada no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. A iniciativa é válida exclusivamente para ocorrências registradas no próprio bairro e apenas na unidade participante da ação.

Além da pizzaria, a campanha conta com parceria da plataforma Amo Pinheiros, que divulga descontos, dicas e promoções de estabelecimentos locais. Segundo os organizadores, a ideia não é banalizar o crime, mas usar uma linguagem acessível para provocar reflexão e debate sobre o tema da segurança.