Saque Aniversário: veja até quando nascidos em dezembro podem sacar

Os trabalhadores brasileiros que aderiram à modalidade Saque-Aniversário receberam o depósito da parcela do saldo em conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nesta quinta-feira, 1º de dezembro, conforme o calendário da Caixa. A quantia varia de acordo com o montante disponível na conta do trabalhador, e deve ser movimentada em até três meses.

Até quando nascidos em dezembro podem movimentar o Saque-Aniversário?

Conforme o calendário do Saque-Aniversário, o depósito fica disponível por três meses na conta do trabalhador. Caso não seja movimentado, ele é devolvido para a conta do FGTS do cidadão, sem prejuízos. Os trabalhadores nascidos em dezembro têm até o dia 28 de fevereiro de 2023 para realizar a movimentação do montante.

Para isso, basta que o trabalhador baixe o aplicativo Caixa Tem, onde terá a possibilidade de fazer transferências bancárias, pix, pagamento via QR Code e cartão de débito virtual, entre outras coisas. Nascidos em outubro e novembro também podem movimentar o saldo.

Qual o valor do Saque-Aniversário em dezembro?

O valor do Saque-Aniversário segue uma tabela, que varia de acordo com a quantidade disponível na conta do trabalhador no mês de seu aniversário. Veja abaixo:

Saldo disponível na conta do FGTS (em R$) Alíquota Parcela adicional (em R$) Até 500,00 50,0% - De 500,01 até 1.000,00 40,0% 50,00 De 1.000,01 até 5.000,00 30,0% 150,00 De 5.000,01 até 10.000,00 20,0% 650,00 De 10000,01 até 15.000,00 15,0% 1.150,00 De 15.000,01 até 20.000,00 10,0% 1.900,00 Acima de 20.000,01 5,0% 2.900,00

É importante lembrar que, ao aderir ao Saque-Aniversário, o trabalhador perde o direito ao Saque-Rescisão, que permite o saque do saldo total em conta do FGTS no momento da demissão sem justa causa.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)