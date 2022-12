Saque-Aniversário: parcela já foi liberada para nascidos em dezembro

Os trabalhadores brasileiros nascidos em dezembro, que optaram pela modalidade Saque-Aniversário, receberam nesta quinta-feira (1º) o depósito da parcela do saldo da conta do FGTS.

O valor do depósito do Saque-Aniversário varia de acordo com a quantia disponível na conta do trabalhador no mês de seu aniversário. Ao optar pela modalidade, o trabalhador perde o direito ao Saque-Rescisão, que dá direito ao saque do valor total disponível na conta do FGTS, quando demitido sem justa causa.

Calendário do Saque-Aniversário para nascidos em dezembro

Os trabalhadores nascidos em dezembro têm até três meses para realizar a movimentação do Saque-Aniversário. Caso contrário, o valor é recolhido para a conta do FGTS do trabalhador, sem prejuízos.

Os trabalhadores nascidos em dezembro têm até o dia 28 de fevereiro de 2023 para movimentar o montante. Nascidos em outubro e novembro ainda podem sacar o benefício. Veja o calendário dos meses ainda disponíveis:

Mês de aniversário Data de depósito Limite de saque Outubro 3 de outubro 30 de dezembro Novembro 1º de novembro 31 de janeiro de 2023 Dezembro 1º de dezembro 28 de fevereiro de 2023

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)