Saque Aniversário: veja a porcentagem de saque da conta do FGTS

O Saque-Aniversário é uma modalidade de saque do saldo em conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os trabalhadores que optam por esse formato recebem todos os anos, no mês de seu aniversário, uma parcela do saldo, que varia de acordo com o montante acumulado.

Qual a porcentagem de pagamento do Saque-Aniversário?

A Caixa Econômica Federal disponibiliza uma tabela que indica o valor a ser recebido pelo trabalhador que optou pelo Saque-Aniversário, onde apresenta a porcentagem que será liberada, acompanhada de um valor adicional. Confira:

Saldo disponível na conta do FGTS (em R$) Alíquota Parcela adicional (em R$) Até 500,00 50,0% - De 500,01 até 1.000,00 40,0% 50,00 De 1.000,01 até 5.000,00 30,0% 150,00 De 5.000,01 até 10.000,00 20,0% 650,00 De 10000,01 até 15.000,00 15,0% 1.150,00 De 15.000,01 até 20.000,00 10,0% 1.900,00 Acima de 20.000,01 5,0% 2.900,00

Trabalhador perde o direito ao Saque-Rescisão

É necessário lembrar que o cidadão que optar pelo Saque-Aniversário perde o direito ao Saque-Rescisão, modalidade padrão, em que o trabalhador recebe o valor total disponível na conta do FGTS quando é demitido sem justa causa. O trabalhador que optou pela modalidade anual e decidir voltar para o Saque-Rescisão terá que esperar um período de 24 meses para que a mudança se concretize.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)