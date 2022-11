Saque-Aniversário: dinheiro não caiu? veja qual pode ser o motivo

Desde que foi criado, em abril de 2020, mais de 20 milhões de brasileiros optaram pelo Saque-Aniversário, modalidade que permite o saque de uma parcela do saldo em conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), todos os anos, no mês de aniversário do trabalhador.

Nascidos em novembro receberam o depósito da quantia no dia 1º de novembro, que ficará disponível para movimentação por três meses. Entretanto, em alguns casos, é possível que a quantia não seja recebida pelo trabalhador que optou pela modalidade, gerando alguns transtornos. Entenda o que fazer nesses casos.

Saque-Aniversário não caiu, qual pode ser o motivo?

O Saque-Aniversário pode não ter sido depositado por diversos motivos, até mesmo como forma de proteger o titular da conta contra fraudes e golpes. Veja quais os principais motivos que podem ter impedido o recebimento, segundo a Caixa Econômica Federal:

Dados desatualizados : caso os dados do titular estejam desatualizados no período do depósito do Saque-Aniversário, a quantia não será recebida, até que a situação seja regularizada. Para isso, é importante conferir a regularidade do seu CPF.

: caso os dados do titular estejam desatualizados no período do depósito do Saque-Aniversário, a quantia não será recebida, até que a situação seja regularizada. Para isso, é importante conferir a regularidade do seu CPF. Divergência entre dados : conflitos com os dados do titular da conta podem gerar o não recebimento do valor. As informações são recolhidas pela Caixa Econômica Federal, a partir do eSocial, onde os empregadores realizam o recolhimento do FGTS.

: conflitos com os dados do titular da conta podem gerar o não recebimento do valor. As informações são recolhidas pela Caixa Econômica Federal, a partir do eSocial, onde os empregadores realizam o recolhimento do FGTS. Conta conjunta: o trabalhador que desejar receber o Saque-Aniversário deve disponibilizar informar a conta em que deseja receber a quantia. Para isso, é preciso que a conta seja individual, o recebimento não será possível em caso de conta conjunta.

O que fazer quando o Saque-Aniversário não cair?

O problema pode ser resolvido através de diversos canais disponibilizados pela instituição. Confira:

Pelo telefone : 0800-726-0207;

: 0800-726-0207; Comparecer a uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)