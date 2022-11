Saque-Aniversário: saiba qual o valor de saque da conta do FGTS

Os trabalhadores brasileiros têm direito a receber uma parcela do seu saldo em conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), todos os anos, no mês de seu aniversário. Para isso, basta optar pela modalidade Saque-Aniversário, disponível desde abril de 2020.

Para ter direito a modalidade, basta que o cidadão tenha saldo em conta do FGTS disponível. Ao optar pelo Saque-Aniversário, o trabalhador perde o direito ao Saque-Rescisão, que permite o saque total da quantia disponível em conta, mas receberá todos os anos, no mês de seu aniversário, uma parcela do seu montante.

Qual o valor do Saque-Aniversário?

O valor do Saque-Aniversário varia de acordo com a quantidade acumulada na conta do trabalhador do FGTS. O sistema segue uma tabela, que permite ao trabalhador a possibilidade de calcular o valor que será disponibilizado. Veja a tabela:

Saldo disponível na conta do FGTS (em R$) Alíquota Parcela adicional (em R$) Até 500,00 50,0% - De 500,01 até 1.000,00 40,0% 50,00 De 1.000,01 até 5.000,00 30,0% 150,00 De 5.000,01 até 10.000,00 20,0% 650,00 De 10000,01 até 15.000,00 15,0% 1.150,00 De 15.000,01 até 20.000,00 10,0% 1.900,00 Acima de 20.000,01 5,0% 2.900,00

O valor é depositado na conta do trabalhador e fica disponível pelo prazo de 90 dias. Após isso, a quantia é devolvida para a conta do FGTS, sem prejuízos. Até o próximo dia 30 de novembro, trabalhadores que fazem aniversário em setembro, outubro e novembro ainda poderão sacar o montante.

