Saque-Aniversário: confira o calendário para 2023

Trabalhadores brasileiros com saldo em conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) têm direito ao saque de uma parcela da quantia todos os anos, no mês de seu aniversário, ao optar pelo Saque-Aniversário. Em 2022, apenas nascidos em dezembro ainda não tiveram acesso ao valor, que será liberado no primeiro dia do último mês do ano.

A parcela a ser liberada pelo FGTS segue de acordo com o valor presente na conta do trabalhador no mês de seu aniversário. Ao optar pela modalidade, o cidadão perde o direito ao Saque-Rescisão, que permite o saque integral do saldo em conta do FGTS em casos de demissão sem justa causa.

Calendário do Saque-Aniversário para 2023

O Saque-Aniversário é depositado no primeiro dia útil do mês. O trabalhador poderá sacar o valor em até três meses. Caso não seja realizada a movimentação do depósito, a quantia retorna para a conta do FGTS do cidadão, sem prejuízos. Veja o calendário para o ano seguinte:

Janeiro : de 02 de janeiro a 31 de março de 2023;

: de 02 de janeiro a 31 de março de 2023; Fevereiro : de 01 de janeiro a 29 de abril de 2023;

: de 01 de janeiro a 29 de abril de 2023; Março : de 01 de março a 31 de maio de 2023;

: de 01 de março a 31 de maio de 2023; Abril : de 03 de abril a 30 de junho de 2023;

: de 03 de abril a 30 de junho de 2023; Maio : 01 de maio a 31 de julho de 2023;

: 01 de maio a 31 de julho de 2023; Junho : de 01 de junho a 31 de agosto de 2023;

: de 01 de junho a 31 de agosto de 2023; Julho : de 03 de julho a 29 de setembro de 2023;

: de 03 de julho a 29 de setembro de 2023; Agosto : de 01 de agosto a 31 de outubro de 2023;

: de 01 de agosto a 31 de outubro de 2023; Setembro : de 01 setembro a 30 de novembro de 2023;

: de 01 setembro a 30 de novembro de 2023; Outubro : de 02 de outubro a 29 de dezembro de 2023;

: de 02 de outubro a 29 de dezembro de 2023; Novembro : de 01 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024;

: de 01 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024; Dezembro: de 01 de dezembro de 2023 a 29 de fevereiro de 2024.

Como sacar o Saque-Aniversário?

Para sacar o Saque-Aniversário, a Caixa Econômica Federal disponibiliza o Saque Digital. Para isso, o trabalhador deve baixar o aplicativo do FGTS e solicitar o saque do valor disponível, indicando uma conta para a realização do depósito. A quantia é transferida em até cinco dias úteis.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)