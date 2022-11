Saque-Aniversário: nascidos em setembro tem até quarta (30) para sacar

Trabalhadores nascidos em setembro que optaram pela modalidade Saque-Aniversário têm até a próxima quarta-feira (30) para movimentar a parcela do saldo da conta do FGTS. Após essa data, a quantia será devolvida para a conta do FGTS do trabalhador, sem prejuízos.

O Saque-Aniversário é uma modalidade de saque do saldo em conta do FGTS, que libera uma parcela do montante acumulado todos os anos, no mês de aniversário do trabalhador. Entretanto, ao escolher esta opção, o trabalhador perde o direito ao Saque-Rescisão, que permite a retirada do saldo total em conta do FGTS após demissão sem justa causa.

Os trabalhadores nascidos em setembro que receberam o Saque-Aniversário têm até a próxima quarta-feira, 30 de novembro, para sacar o saldo. Isso se dá porque o montante deve ser movimentado até três meses após o depósito, que foi feito no dia 1º de setembro. Caso contrário, a quantia depositada é devolvida para a conta do FGTS do trabalhador, sem prejuízos.

A parcela a ser depositada varia de acordo com o saldo em conta do FGTS do trabalhador. Confira a tabela:

Saldo disponível na conta do FGTS (em R$) Alíquota Parcela adicional (em R$) Até 500,00 50,0% - De 500,01 até 1.000,00 40,0% 50,00 De 1.000,01 até 5.000,00 30,0% 150,00 De 5.000,01 até 10.000,00 20,0% 650,00 De 10000,01 até 15.000,00 15,0% 1.150,00 De 15.000,01 até 20.000,00 10,0% 1.900,00 Acima de 20.000,01 5,0% 2.900,00

