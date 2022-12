Saque-Aniversário: mais de R$ 20 bilhões foram sacados entre janeiro e outubro de 2022

Milhões de trabalhadores brasileiros já optaram pela modalidade de saque anual da conta do FGTS, conhecida como Saque-Aniversário. A opção libera uma parcela do montante todos os anos, no mês de aniversário do cidadão, e varia de acordo com a quantia disponível na conta. Entre janeiro e outubro de 2022, mais de R$ 20 bilhões foram sacados.

VEJA MAIS

O Saque-Aniversário foi liberado para os trabalhadores nascidos em dezembro no dia 1º do último mês do ano. Caso o trabalhador tenha optado pela modalidade, ele perde o direito ao Saque-Rescisão, que libera o valor total disponível na conta do FGTS quando o cidadão é demitido sem justa causa.

Nos dez primeiros meses de 2022, aproximadamente R$ 23,3 bilhões já haviam sido sacados pelos trabalhadores brasileiros que optaram pelo Saque-Aniversário. A quantia deve ser movimentada até três meses depois do depósito. Caso contrário, é devolvida para a conta do FGTS do trabalhador.

Como sacar o Saque-Aniversário?

Para receber o Saque-Aniversário, o trabalhador deve baixar o aplicativo FGTS, onde poderá verificar a quantidade disponível para saque e onde indicará qual conta de sua titularidade receberá o valor requisitado.

O Saque-Aniversário ainda está disponível para nascidos em outubro, novembro e dezembro. O prazo para os trabalhadores de outubro termina no dia 30 de dezembro, enquanto o prazo para nascidos em dezembro termina no dia 28 de fevereiro de 2023.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)