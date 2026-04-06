Rodrigo Faro é confirmado como apresentador de novo reality da Globo; saiba qual

O apresentador Rodrigo Faro surpreendeu diversos fãs ao anunciar que foi confirmado como o apresentador do reality show "Herança em Jogo", que será exibido na plataforma de streaming Globoplay. Ao longo do programa, ele será o “testamenteiro”, que nada mais é do que a figura central responsável por conduzir as dinâmicas presentes no jogo, que costuma misturar atividades, estratégias e pressão psicológica.

“Como testamenteiro, meu papel é garantir que cada linha do que foi documentado seja honrada. Mas confesso: o que mais me intriga é ver até onde os participantes serão capazes de ir para conquistar esse jogo”, revelou Rodrigo Faro em um comunicado enviado à imprensa.

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Retorno de Rodrigo Faro à TV Globo

O ator e apresentador Rodrigo Faro retornou à TV Globo no dia 3 de agosto de 2025, após passar uma longa temporada na Rede Record. O comunicador saiu da antiga emissora em dezembro de 2024 e, pouco tempos depois, já teve a estreia na nova empresa como um dos participantes do "Dança dos Famosos", quadro que pertence ao programa “Domingão com Huck”, apresentado por Luciano Huck.

"Adoro desafios, gosto de fazer coisas diferentes, de me testar e me colocar à prova. A dança faz parte da minha carreira e da minha história e não vai ser moleza para ninguém. Vai ser lindo estar no palco, dançando para o Brasil mais uma vez”, disse o apresentador na época.

Agora, sua mais nova missão será apresentar o reality show "Herança em Jogo", que é inspirado no "The Inheritance" (A Herança em português), originalmente transmitido no Reino Unido, mas que foi cancelado após a primeira temporada. As gravações da produção devem começar ainda no mês de maio e esta será a primeira adaptação internacional do formato que irá ao ar no Globoplay, que pertence à Rede Globo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)