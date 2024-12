Retrospectiva 2024: relembre os acontecimentos que marcaram o Brasil

Em 2024, diversos acontecimentos mobilizaram o Brasil. Entre eles, o caso "Tio Paulo", quando Érika de Souza Vieira Nunes levou seu tio, Paulo Roberto Braga, de 68 anos, já falecido, a uma agência bancária em Bangu, Rio de Janeiro, para tentar sacar um empréstimo de R$ 17 mil em nome dele. Os funcionários do banco desconfiaram da situação e acionaram a polícia. Érika foi presa em flagrante e posteriormente acusada de tentativa de estelionato e vilipêndio de cadáver.

A fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, em de fevereiro, foi a primeira no Sistema Penitenciário Federal em 18 anos. No Rio Grande do Sul, enchentes afetaram 94% dos municípios, resultando em mais de 170 mortes e deslocando cerca de 629 mil pessoas. O ano também marcou a estreia do Consurso Nacional Unificado, apelidado de "Enem dos Concursos".

Relembre alguns dos principais acontecimentos de 2024:

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

No dia 13, em Nova Fátima, no Paraná, uma criança de 9 anos invadiu um hospital veterinário e matou 23 animais de pequeno porte, em um ataque brutal registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Pacientes que passaram por transplantes receberam órgãos infectados com HIV. O Ministério da Saúde está investigando o caso, que envolve seis pacientes que testaram positivo após o procedimento.

São Paulo registrou um grande apagão de energia elétrica que durou dias. No pico, mais de 2,1 milhões ficaram sem luz após o temporal com ventania registrado na noite do dia 11, com rajadas que chegaram a 107,6 km/h. O serviço foi normalizado gradualmente, mas até o quarto dia após, a falta de luz ainda afetava 537 mil moradores da Grande SP.

Um temporal em Belo Horizonte arrastou carros, danificou ruas e causou caos na cidade. Em algumas regiões, choveu mais do que o esperado para todo o mês, segundo a Defesa Civil.

Novembro

Dezembro