Acidente em rodovia de Minas Gerais deixa pelo menos 41 mortos

O acidente que aconteceu na BR-116 em Teófilo Otoni (MG), neste sábado (21), deixou pelo menos 21 pessoas mortas. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Estado em uma coletiva de imprensa na manhã deste domingo (22).

De acordo com a instituição, 41 pessoas deram entrada no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte neste domingo. Doze vítimas já foram identificadas e duas devem ser liberadas até o final do dia. Do total, sete são do sexo masculino, incluindo um adolescente de 12 anos, e quatro do sexo masculino.

O motorista suspeito de causar o acidente está com a carteira apreendida há dois anos e não tinha autorização para dirigir. Ele é considerado foragido pela polícia.

Os corpos serão periciados para investigar se todas as vítimas eram ocupantes do ônibus. A polícia vai dar continuidade ao processo de identificação e de aviso às famílias. Não há informações sobre divulgação de lista dos nomes reconhecidos.

O acidente aconteceu por volta de 3h30 e envolveu um ônibus, um carro de passeio e uma carreta que transportava uma pedra de granito. A PC investiga se o acidente pode ter sido causado por uma pedra de granito que se soltou do caminhão.

Segundo as notas fiscais, a carga saiu do Ceará com destino ao Espírito Santo. A hipótese inicial levantada é que o acidente possa ter acontecido por excesso de peso no transporte da peça. O indicativo é de responsabilidade do condutor da carreta.

Novos levantamentos estão sendo feitos pela perícia no local para apurar as circunstâncias do acidente.